"Сбер" и власти Приморья договорились о сотрудничестве в области цифровой медицины

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. "Сбер" и правительство Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве в области цифрового здравоохранения, в рамках которого планируют разработать различные медицинские сервисы, в том числе на основе искусственного интеллекта. Об этом сказано в распространенном в пятницу сообщении компании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"На Восточном экономическом форуме "Сбер" и правительство Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве в области цифрового здравоохранения. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В рамках соглашения стороны планируют сотрудничать в области разработки и создания различных цифровых медицинских сервисов с применением дистанционных технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта", - сказано в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, документ подразумевает работу по таким направлениям, как телемедицинские технологии, интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений с применением технологий анализа больших данных и машинного обучения для постановки предварительного диагноза, речевые технологии в медицине, электронные рецепты и другие. В рамках сотрудничества планируется создание совместных предприятий, а также заключение различных соглашений в рамках государственно-частного партнерства, в чем "Сбер" намерен оказывать технологическую, финансовую и другую поддержку.

"Сегодня "Сбер", обладая сильными компетенциями и проверенными цифровыми решениями помогает регионам развивать и трансформировать свои системы здравоохранения, повышая качество предоставления медицинских услуг с помощью новейших технологий. Мы уверены, что Приморский край намерен использовать современные цифровые технологии в сфере здравоохранения и результатом этой работы станет новый уровень диагностики, лечения и мониторинга заболеваний, а главное рост качества жизни людей и максимально полное раскрытие социально-экономического потенциала региона", - сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, слова которого приводятся в сообщении.