Еще три предприятия Москвы получили статус промышленного комплекса

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Статус промышленного комплекса, предполагающий получение налоговых льгот, получили еще три столичных предприятия: Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова, московский завод по производству плавленых сыров "Карат" и Центральный институт травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Статус промышленного комплекса, который предполагает значительные налоговые льготы, присваивается столичным предприятиям с 2016 года. В этом году его получили еще три организации, где в общей сложности трудятся около 2,5 тыс. человек. Только за последние пять лет эти предприятия вложили в городскую промышленность порядка 5 млрд рублей. Благодаря новому статусу они смогут инвестировать в развитие производства дополнительные средства, сэкономленные на налогах", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что статус промышленного комплекса получили - Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова, московский завод по производству плавленых сыров "Карат" и Центральный институт травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.

"Статус промышленного комплекса могут получить столичные обрабатывающие производства, а также предприятия, занятые в сфере научных исследований и разработок", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, всего статус присвоен 61 предприятию, на них работают свыше 70 тыс. человек. А общий объем инвестиций за пять лет составил 34,3 млрд рублей.