Ежегодные расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока будут увеличены

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Ежегодные расходы на систему здравоохранения на Дальнем Востоке, прежде всего в отдаленных и малонаселенных районах, будут увеличены более чем на 6 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства уточнил, что в четверг "вместе с коллегами из федерального правительства, руководителями дальневосточных регионов" шло обсуждение предложений партии "Единая Россия", по итогам чего было принято несколько решений.

"Первое. Мы дополнительно увеличим текущие расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока, прежде всего его отдаленных и малонаселенных районов. Выделим на эти цели еще более 6 млрд рублей ежегодно", - сказал президент.

Также регионы Дальнего Востока в 2022 году получат дополнительно 20 млрд рублей на модернизацию социальных объектов.