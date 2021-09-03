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В России в ближайшее время начнется масштабное обновление почтовой инфраструктуры

В России в ближайшее время начнется масштабное обновление почтовой инфраструктуры - Путин.

Восточный экономический форум
Путин заявил, что на Курилах будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов и льгот
Речь, в частности, идет об освобождении от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок
Путин заявил, что на Курилах будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов и льгот
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