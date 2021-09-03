Путин: дороги и порты ДФО обеспечивают значительную часть международной торговли России

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Железные и автомобильные дороги, а также морские порты Дальнего Востока на сегодняшний день обеспечивают значительную часть международной торговли России, власти работают над развитием магистральной инфраструктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Железные и автомобильные дороги, морские порты Дальнего Востока сегодня обеспечивают значительную часть международной торговли России. И мы работаем над расширением их возможностей, над развитием магистральной инфраструктуры. Прежде всего, увеличиваем пропускную способность БАМа и Транссиба, об этом мы говорим последнее время очень много, и делается немало, но нужно сделать еще больше", - сказал глава государства.

Президент отдельно остановился на Байкало-Амурской магистрали, подчеркнув, что Россия несколько раз приступала к этому проекту. Так, по его словам, еще в первой половине XX века велись изыскания, сооружались участки пути, но именно в 1974 году, почти 50 лет назад, началась полномасштабная стройка.

"Мы обязательно достойно отметим 50-летнюю годовщину начала строительства БАМа. Хочу сегодня выразить признательность ветеранам стройки, которые в условиях сурового климата, через тайгу, горные хребты проложили эту столь необходимую, скажу больше, незаменимую для нашей страны транспортную артерию. Дорогие друзья, вы заложили мощную основу, и сейчас наша задача - реализовать планы по модернизации БАМа, по развитию всего восточного полигона железных дорог в намеченный срок и в заявленных параметрах. Надеюсь, что мы это, безусловно, исполним", - заключил глава государства.