Зеленский предложил США вложить почти $30 млрд в газовую отрасль Украины

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в представленном в США "плане трансформации Украины" предложил американской стороне инвестировать $28,7 млрд в нефтегазовую отрасль страны, связанную со строительством плавучего терминала по регазификации сжиженного природного газа (LNG-терминала). Об этом сообщил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Публикую список проектов, которые презентовал Зеленский в Вашингтоне. Зеленский в своем плане трансформации Украины на 5-10 лет презентовал 80 проектов на сумму 277 млрд", - написал он. Согласно его данным, Украина предложила США вложить $28,7 млрд в проект по строительству LNG-терминала, инфраструктуры к нему. Предполагается, что США выступят поставщиком природного газа для этого терминала.

Еще одним крупным проектом, как утверждает депутат, предложенный США, значится "декарбонизация энергетической системы" Украины. Он состоит в выводе из эксплуатации устаревших угольных электростанций. На эти цели планируется потратить $25 млрд.

Гончаренко сообщил, что Киев предложил американской стороне выдать кредиты на $21 млрд на модернизацию жилищного фонда Украины, еще $20 млрд - на усовершенствование системы теплоснабжения, а также дополнительно $15 млрд - на модернизацию водоснабжения.

"Зеленский хочет, чтобы Amazon, Google и Microsoft построили на Украине масштабные дата-центры, принять участие в лунной программе НАСА, построить киевскую окружную дорогу и создать фонд фондов для IT-проектов", - сообщил депутат. По его сведениям, Киев, среди прочего, также предлагает США подготовить к космическому полету украинского космонавта.

1 сентября Зеленский представил в Вашингтоне "план трансформации Украины", в котором заложены более 80 проектов на сумму $277 млрд. Он пояснил, что план определяет амбициозные цели относительно развития человеческого капитала, обеспечения "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны.