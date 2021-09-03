ВЭБ обсуждает объединение своих льготных программ с дальневосточной концессией

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. ВЭБ обсуждает перечень проектов дальневосточной концессии, которые могут быть объединены с такими программами, как "Фабрика проектного финансирования" и льготная ипотека от ВЭБ.ДВ. Об этом в рамках Восточного экономического форума рассказал заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

"В ВЭБе есть "Фабрика проектного финансирования", это некая структура, которая в себе несет субсидии от государства, которые <…> снимают процентный риск с инвестора и банков-участников. Есть деньги от <…> ВЭБ.ДВ - льготное финансирование под 2%. Мы считаем, что такие меры поддержки, когда они будут погружены внутрь концессии, в совокупности могут дать интересный эффект", - сказал он во время сессии "Дальневосточная концессия: как совершить инфраструктурный прорыв?".

Корсун пояснил, что в корпорации сейчас изучают возможность включения в проекты дальневосточной концессии и другие инструменты поддержки, которые есть в ВЭБе. "Мы уже сейчас обсуждаем проекты, где будут и те, и другие меры поддержки. В основном это инфраструктурные проекты, некоторые промышленные проекты", - рассказал он. При этом, по мнению топ-менеджера, дальневосточную концессию нужно распространить на все удаленные регионы, так как они имеют схожие проблемы по финансированию.

В свою очередь, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков отметил, что на сегодняшний день в краткосрочном пайплайне [потенциальном списке] дальневосточной концессии находится 30 проектов общей стоимостью 250 млрд руб., из них 12 проектов (на 180 млрд руб.) - это инфраструктура для инвесторов, 18 проектов (на 66 млрд руб.) - это социальная сфера.

Механизм дальневосточной концессии направлен на снятие инфраструктурных ограничений в условиях бюджетных лимитов. Он заключается в обеспечении инвесторам компенсации понесенных затрат на инфраструктуру в течение 10-20 лет после ввода объектов в эксплуатацию согласно условиям концессионного соглашения.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.