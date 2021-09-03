Монголия проводит оценку строительства газопровода из России через свою территорию

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Монголия занимается технико-экономической оценкой проекта строительства газопровода из России в Китай через свою территорию. Об этом сообщил в пятницу президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Идет активная работа по разработке технико-экономической оценки проекта строительства газопровода через территорию Монголии [из России в Китай], и это станет большим, крупнейшим созидательным проектом Дальневосточного региона", - отметил монгольский лидер.

Он добавил, что Монголия в настоящее время ведет совместно с Россией и Китаем работу по реализации таких больших проектов, как обновление железнодорожного и автомобильного коридоров, а также строительство новых линий для поездов и автодорог.

"Самые короткие автомобильные и железнодорожные пути, соединяющие Азию и Европу, проходят через Монголию, поэтому в условиях увеличения объема торговли между Россией и Китаем, между Азией и Европой создание торговой, транспортно-логистической сети, а также транспортного потока, используя удобное географическое положение Монголии, положительно повлияет на региональное сотрудничество", - резюмировал монгольский лидер.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире".