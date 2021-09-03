ВТБ профинансирует строительство торговых объектов на Дальнем Востоке

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ намерен профинансировать проекты по строительству торгово-развлекательного центра в Уссурийске и торговых объектов на Сахалине. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Строительство ТРЦ ВТБ финансирует в рамках заключенного на ВЭФ соглашения с компанией "Дружба Уссурийск". <…> Соглашение ВТБ с группой компаний "Столица" направлено на развитие торговой инфраструктуры на Сахалине. Банк окажет финансовую поддержку в строительстве 15 новых торговых объектов в районах Сахалинской области до конца 2022 года", - говорится в сообщении.

Соглашения, о которых идет речь, были подписаны на полях Восточного экономического форума. Площадь торгово-развлекательного центра в Уссурийске составит 55 тыс. кв. м. Кроме торговых площадей, проект предусматривает зону для питания на 400 посадочных мест, кинокомплекс с пятью кинозалами вместимостью 625 зрителей и зал для киберспорта. Строительство планируют завершить к концу 2023 года. Стоимость проекта оценивается более чем в 2,2 млрд рублей.

Как отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников, слова которого приводятся в сообщении, договоренности ВТБ на Восточном экономическом форуме охватывают разные сферы жизни Дальнего Востока. В том числе они внесут свой вклад в повышение туристической привлекательности региона и создание на его территории комфортной потребительской среды, подчеркнул Бортников.

"ВТБ окажет качественную своевременную поддержку проектам наших дальневосточных партнеров, в том числе с привлечением инструментов господдержки. Мы активно работаем со средним и малым бизнесом Дальнего Востока и видим позитивные изменения предпринимательского климата в регионе. В целом по стране наш кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса по различным инвестиционным продуктам превышает 730 млрд рублей", рассказал заместитель президента - председателя правления ВТБ.

ВТБ по программе поддержки инвестиционных проектов в туристической сфере Ростуризма планирует участвовать в финансировании строительства гостиничного и водно-оздоровительного комплекса в Хабаровске. Его стоимость оценивается 7,5 млрд рублей. Площадь объекта - около 60 тыс. кв. м, на которых разместится отель на 152 номера, водно-оздоровительный комплекс с зоной аквапарка, спа-центр, фитнес-клуб с бассейном, детский игровой центр, кафе и рестораны.