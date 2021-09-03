Предприниматели РФ будут развивать кооперационные связи с вьетнамским бизнесом

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Корпорация МСП (группа ВЭБ.РФ) и Ассоциация "Общество российско-вьетнамской дружбы" (ОРВД) будут содействовать развитию сотрудничества предпринимателей России и Вьетнама. Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

"Помощь малому и среднему бизнесу в налаживании деловых связей с потенциальными партнерами является одной из приоритетных задач для Корпорации. Мы с нашими партнерами по Ассоциации намерены оказать поддержку в развитии таких направлений, как торгово-производственная и научно-техническая кооперация, а также встраивание малых и средних предприятий в производственные цепочки крупных компаний нашей страны и Вьетнама", - заявил Исаевич.

Данное положение содержится в протоколе, подписанном на полях Восточного экономического форума генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем и председателем Центрального правления Ассоциации ОРВД Владимиром Буяновым.

В документе указано, что стороны будут содействовать развитию двустороннего российско-вьетнамского сотрудничества в области МСП "с учетом возрастающего уровня торгово-экономических отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам". Также в документе говорится об установлении взаимовыгодных отношений в сфере деловых связей, кооперации и расширении торговли между российскими и вьетнамскими субъектами МСП.

"Народная дипломатия, в сфере которой Общество российско-вьетнамской дружбы работает более 60 лет, является эффективным инструментом и для развития торгово-экономических отношений. Подписание настоящего Протокола о намерениях дает нам возможность продемонстрировать это на практике", - подчеркнул Владимир Буянов.

Корпорация МСП - федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК "МИР" финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.