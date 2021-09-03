Греф считает, что ESG-трансформация обеспечит долгосрочный экономический рост

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Реализация стратегии ESG-трансформации (ESG - Environmental (экология), Social (соцполитика), Governance (управление) в России повысит инвестиционную активность бизнеса, будет способствовать созданию новых рабочих мест и ускорит модернизацию экономики под глобальные ESG-вызовы. Об этом в пятницу сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы уже видим позитивные изменения, когда крупнейшие игроки переориентируют промышленные производства с учетом экологических факторов, повышают эффективность производства, снижают выбросы парниковых газов, переходят на возобновляемые источники энергии. Эти сдвиги говорят о формировании в экономике новых точек роста, которые повысят инвестиционную активность бизнеса, будут способствовать созданию новых рабочих мест и ускорению процессов модернизации нашей экономики под глобальные ESG-вызовы", - приводит пресс-служба слова Грефа.

По его словам, "Сбер" всегда делает несколько сценариев макропрогнозов - позитивный, консервативный и негативный. Это необходимо, чтобы качественно управлять рисками, пояснил глава Сбербанка. "На ВЭФ нами был озвучен в том числе наиболее негативный, стрессовый сценарий, в случае если страна не будет предпринимать действий в части ESG", - сказал Греф. Однако, по его словам, уже сегодня в России реализуется позитивный сценарий.

Как отметил председатель правления Сбербанка, правительство России активно работает над проектом низкоуглеродной стратегии, разработан план по выходу России на углеродную нейтральность, и первые положительные изменения в плане переориентации производств на экологическую деятельность уже есть. "В этом случае мы можем использовать инструменты ESG для диверсификации экономики и ускорения экономического роста", - заключил Греф.

Ранее в своем выступлении глава Сбербанка допустил, что доходы населения РФ могут сократиться на 14% к 2035 году в случае, если не произойдет ESG-трансформации, основываясь на сценарии Международного энергетического агентства.

ESG-трансформация

ESG-трансформация - это ведение бизнеса, которое основано на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности. Тренд на внедрение этих принципов в последние десятилетия наметился в европейских странах, а последние годы становится все более актуальным для российских компаний. В частности, соответствие факторам ESG учитывают иностранные инвесторы.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.