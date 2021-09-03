В Москве начали строить тоннель в рамках концессионного соглашения

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Подземный тоннель под Молодогвардейской улицей в Москве начали строить в рамках концессионного соглашения по созданию Северного дублера Кутузовского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики в пятницу.

"Сегодня в Москве развернуто активное строительство первой скоростной платной автодороги в рамках концессионного соглашения - Северного дублера Кутузовского проспекта. Инвестор возводит мост возле "Москва-сити", эстакаду в районе "Рабочего поселка", а также меняет теплотрассы на западе города. На днях строители приступили к возведению важнейшей части дороги - тоннеля на 56 км внутренней стороны МКАД под Молодогвардейской улицей. Создание дублера - самая крупная концессия Москвы с частными инвестициями более 50 млрд рублей", - сказал глава ведомства Александр Прохоров.

По его словам, новой автодорогой москвичи смогут воспользоваться уже в 2023 году. Тоннель строят открытым способом, его глубина достигнет 19 м, а длина - 280 м. Сейчас рабочие монтируют ограждение места строительства - специальный раскрепляющий пояс из шпунта. Так как дублер Кутузовского пройдет по застроенным территориям, тоннель, построенный вместо обычного наземного съезда, оставит свободной территорию у МКАД, не перегружая ландшафт видом дорог.

Отмечается, что создание Северного дублера Кутузовского проспекта - очень важный проект для улучшения транспортной ситуации в Москве, в частности на западе. Он разгрузит Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Москвичи, живущие в этих районах, смогут максимально быстро доехать по дублеру в центр - примерно за 10 минут. Что особенно важно, новая дорога будет соединена с Северным обходом Одинцово - этот путь займет у автомобилистов не более 20 минут.

"Невозможно переоценить значение Северного дублера Кутузовского проспекта для столицы. Новая автодорога поможет москвичам сэкономить время в пути на работу и домой. На западе Москвы уменьшится количество и протяженность пробок, а вместе с ними - сократится количество вредных выбросов в атмосферу. Ведь известно, что наибольший ущерб экологии приносят автомобили, простаивая в образовавшихся заторах", - добавил директор АО "Новая концессионная компания" Денис Янев.

Дублер станет первой платной бессветофорной автодорогой внутри Москвы. Проект реализует АО "Новая концессионная компания", организатором финансирования выступает УК "Лидер", а инвесторами проекта - НПФ группы "Газфонд" и консорциум иностранных инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций.