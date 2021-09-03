В работе сети "ВКонтакте" произошел кратковременный сбой

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" устранила неполадки в работе сервиса, которые возникли у российских пользователей в пятницу.

"Сейчас все работает корректно. У пользователей веб-версии могли наблюдаться временные сложности с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстановили работу", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщал о жалобах на работу соцсети. К 15:04 мск было зафиксировано 8 591 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

Большая часть сообщивших о проблемах пользователей (89%) жаловалась на сбои в работе сайта соцсети, 9% - на проблемы со входом в "ВКонтакт", 2% - на проблемы с отправкой сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.