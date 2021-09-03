Дюков: нефтяники будут стремиться работать более короткими инвестиционными циклами

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что российским нефтяникам нужно стремиться работать более короткими инвестиционными циклами и иметь более гибкий портфель активов из-за рисков энгергоперехода мировой экономики и возможного снижения спроса на нефть. За счет этого они смогут более оперативно реагировать на рыночную ситуацию. Такое мнение высказал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков на панельной сессии ВЭФ, посвященной ESG-повестке.

"На данный момент мы считаем, что у нас есть один - два полных инвестиционных цикла. Это циклы от начала разведки поиска нефти до запуска добычи и полной окупаемости проекта. При этом правильным подходом для нефтяных компаний будет наличие такого гибкого портфеля, который позволит нам оперативно реагировать на рыночную ситуацию и на то, как будет происходить энергопереход", - сказал он.

"Даже если спрос на нефть начнет снижаться, на рынке углеводородов еще долго можно оставаться более эффективным, чем конкуренты. И мы должны к этому стремиться", - подчеркнул он.

По словам главы "Газпром нефти", сценарий быстрого перехода к безуглеродной экономике пока нереалистичен, но ситуация быстро меняется вместе с развитием технологий, поэтому нефтяникам нужно быть готовыми к разным сценариям энергоперехода. "Но при этом мы не должны прекращать раньше времени инвестиции в углеводороды", - отметил Дюков.

Важным направлением работы сейчас является и диверсификация бизнеса, в том числе за счет производства нефтехимической продукции. "Спрос на нее будет расти. Альтернативы, по большому счету, для нефтехимической продукции нет - ни с точки зрения стоимости, ни с точки зрения технических характеристик", - пояснил он.

Дюков добавил, что компаниям также нужно инвестировать в новые технологии: производство водорода, аммиака, развивать инновации по улавливанию и хранению углекислого газа. "Я хочу сказать, что российские нефтяные компании имеют необходимые компетенции для того, чтобы производить водород. Мы его уже производим на наших нефтеперерабатывающих заводах", - подытожил он.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.