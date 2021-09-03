"Атомэнергомаш" и "Глобалтэк" займутся энергоснабжением Якутского газового проекта

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Плавучие АЭС будут обеспечивать энергоснабжение Якутского газового проекта, решением этой задачи займутся машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш" и компания "Глобалтэк". Соответствующее рамочное соглашение было подписано в пятницу в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кроме того, "Атомэнергомаш" и "Глобалтэк" планируют разработать и внедрить интегрированный продукт "Газовый комплекс на базе плавучей атомной электростанции для производства СПГ" для российского и зарубежных рынков.

В настоящее время "Глобалтэк" в рамках Якутского газового проекта ведет обустройство газоконденсатных месторождений на существующих лицензионных участках - Средневилюйском, Мастахском, Толонском и Тымтайдахском. Задача - увеличить добычу с 1,7 млрд до более чем 25 млрд кубических метров для обеспечения сырьем потребностей региона и СПГ-завода мощностью 18 млн тонн, который планируется построить на берегу или в акватории Охотского моря.

Плавучие энергоблоки - одно из самых перспективных новых направлений атомной энергетики. Проект является развитием идеи плавучих атомных станций малой мощности, впервые воплощенной Росатомом в плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов", который в данный момент осуществляет выдачу электрической и тепловой энергии в сети города Певек Чукотского автономного округа. Среди достоинств оптимизированных плавучих энергоблоков - их мобильность, модульность, срок эксплуатации, более прогнозируемая по сравнению с генерацией на базе других источников энергии стоимость электроэнергии на всем протяжении жизненного цикла, "нулевой" углеродный след и, как минимум, 80-процентная локализация в Российской Федерации при производстве данных энергоблоков.

АО "Атомэнергомаш" - машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом", крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности.