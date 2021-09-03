Байден объяснил замедление роста рынка труда в США распространением дельта-штамма

Ранее в пятницу бюро статистики Министерства труда США сообщило, что количество рабочих мест увеличилось в стране за август на 235 тыс. в сравнении с 943 тыс. в июле. Как отмечает газета The Hill, эти показатели значительно ниже того, что прогнозировали экономисты. Ожидалось, что рост замедлится по сравнению с июлем, однако все равно составит по меньшей мере 750 тыс. новых рабочих мест.

"Нет никаких сомнений в том, что дельта-вариант - это то, почему [уровень показателей, которые вошли в] сегодняшний отчет о занятости не оказался лучше", - сказал глава государства, выступая в Белом доме с речью, посвященной публикации указанного доклада. Байден признал, что общественность и он сам надеялись на более высокие цифры.

Он при этом отметил, что, несмотря на замедление роста рынка труда в августе, в стране наблюдается устойчивое экономическое восстановление. "Уровень безработицы [в августе] снизился до 5,2% - самый низкий уровень за 18 месяцев. <...> То, что мы видим, - это устойчивое и мощное экономическое восстановление <...>. Мы получаем результаты. <...> В этом году мы наблюдаем продолжающийся рост <...> числа рабочих мест, <...> в какие-то месяцы [он] больше, в какие-то - меньше, но мы всегда увеличиваем число рабочих мест. <...> Мы единственная развитая страна, экономика которой сейчас больше, чем до пандемии", - заявил Байден.

Американский президент также сообщил, что на следующей неделе он намерен "изложить дальнейшие шаги", которые необходимо предпринять для борьбы с распространением в стране дельта-штамма коронавируса. Байден подчеркнул, что для экономического восстановление важно продолжать бороться с пандемией. На фоне этого он призвал тех жителей США, которые еще не прошли вакцинацию, сделать прививку. "Слишком много людей еще не вакцинировалось", - отметил глава государства и пояснил, что полную вакцинацию прошли уже около 175 млн американцев.

В апреле прошлого года на фоне пандемии безработица в США была на уровне 14,7%, в мае - 13,3%, в июне - 11,1%, в июле - 10,2%, в августе - 8,4%, а в сентябре - 7,9%. Только за май и июнь 2020 года в США появилось более 7,5 млн новых рабочих мест, что стало рекордом за всю историю страны.