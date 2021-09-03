Инвестор вложит около 40 млрд рублей в новые объекты игорной зоны "Приморье"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Порядка 40 млрд рублей вложит "Мантера-Групп" в создание гольф-клуба, казино и парка развлечений во Владивостоке. Проекты планируют реализовать до 2027 года, сообщил ТАСС директор по развитию игорной зоны "Красная Поляна" (дочерняя компания инвестора) Дмитрий Анфиногенов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу.

"Все проекты, которые подписываем на форуме, планируем к запуску в течение 2025-2027 годов, постараемся чуть раньше. В этом коридоре четырех-пяти лет состоятся строительно-монтажные работы, все планируем завершить. Итого порядка 38 млрд [рублей] на все проекты заходит, объем по игорной [зоне] - 14,5 млрд, гольф - 8,5 млрд и 15 млрд - тематический парк развлечений", - сказал собеседник агентства.

Соглашения о строительстве парка развлечений, гольф-клуба и казино подписаны в рамках ВЭФ, также предполагается строительство трех отелей, по одному на каждый объект развлечения, и кампуса для сотрудников. Планируется, что в течение пяти лет мощность игорной зоны увеличится втрое - до 3 млн человек в год.

"В этих агломерациях живет, я уже говорил три-четыре часа полета, больше 1 млрд человек. Это Северный Китай, безусловно, центральная часть, это Корея, это Япония. Есть желание людей приехать во Владивосток и остаться здесь жить. Желание увеличить популяцию Дальнего Востока, за пять лет сделать Владивосток миллионником", - добавил собеседник агентства.

О компаниях

"Мантера-Групп" - холдинг, в состав которого входят известные туристические объекты: игорная зона "Красная Поляна", первый в России тематический парк развлечений "Сочи Парк", курорт "Красная Поляна". Игорная зона "Красная Поляна" находится в Сочи, она была создана в 2016 году. В ее состав входят три заведения: "Казино Сочи", зал игровых автоматов "Бонус" и казино "Бумеранг". В состав игорной зоны входят также театр, гостиница "Бонус", несколько ресторанов и спортивно-развлекательная площадка Wow Arena. С 2017 года игорную зону "Красная Поляна" посетили свыше 2 500 000 человек из 170 стран мира, также было проведено около 40 крупных турниров.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.