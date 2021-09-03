В Минэнерго заявили, что потребление российского угля в мире растет

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Потребление российского угля в мире растет, что способствует реализации стратегии развития угольной отрасли в соответствие с планом, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Век ископаемых ресурсов, конечно же, конечен, но современные энергетические предприятия с нулевыми выбросами имеют срок службы порядка 50 лет. Поэтому Стратегия развития угольной отрасли, которая была рассчитана на рост потребления угля, реализуется в соответствии с утвержденными планами", - отмечается в сообщении министерства.

Россия в рамках стратегии развития угольной промышленности до 2035 года может увеличить добычу угля до 485-685 млн тонн. Экспорт угля планируется нарастить с 220 млн тонн в 2019 году до 292 млн тонн по консервативному прогнозу. Оптимистический прогноз предусматривает рост показателя до 392 млн тонн.

Экспорт российского угля

По данным Минэнерго, за первую половину 2021 года общий экспорт российского угля составил 107,3 млн тонн, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В частности, растет потребление угля в Европе в свете роста цен на остальные энергоносители. "Зеленых" мощностей еще недостаточно и нет такой надежности, как у действующей системы," - говорится в сообщении ведомства. Экспорт российского угля в страны Европы за январь-июнь 2021 года увеличился на 2,4% до 22,55 млн тонн, приводит данные Минэнерго. В 2021 году суммарные поставки угля из России на европейский рынок сохранятся на уровне 2020 года, прогнозирует ведомство.

Российский экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в первом полугодии 2021 года вырос до 60,43 млн тонн с 55,41 млн тонн в первые шесть месяцев прошлого года.

Спрос на российский уголь в странах Африки в январе-июне увеличился до 4,79 млн тонн с 3,52 млн в первые шесть месяцев прошлого года, приводит данные Минэнерго. Страны Центральной и Южной Америки закупили 2,12 млн тонн угля из России в первом полугодии по сравнению с 1,26 млн тонн в аналогичный период прошлого года.

"Экспорт российского угля в Китай неуклонно растет из года в год, при этом растет и его доля", - отмечает Минэнерго. Доля российского угля в импорте Китая в 2017 году составляла 9%, в 2018 году - 10%, в 2019 году - 11%, в 2020 году - 12%. По данным Минэнерго, в 2021 году месячные показатели доли России в импорте Китая существенно превышают предыдущие годы. За июнь Китай импортировал 21,04 млн тонн угля, из которых Россия поставила 4,1 млн тонн. За январь-июнь Россия экспортировала в Китай 24,15 млн тонн против 16,2 млн тонн за аналогичный период годом ранее.