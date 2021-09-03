Решетников предложил запустить диалог стран БРИКС по вопросам климата и экономики

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников, возглавляющий российскую делегацию на встрече министров экономики стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), инициировал запуск диалога стран БРИКС по вопросам климата и экономики. Об этом говорится в пресс-релизе Минэкономразвития России (МЭР).

"Целью подобного формата может стать обмен мерами климатической политики, стандартами и схемами углеродного ценообразования, оказывающими прямое воздействие на ведение торговой и инвестиционной деятельности", - приводит пресс-служба министерства слова Решетникова.

Глава Минэкономразвития обратил внимание на усиление конкуренции за новые рынки и финансы, вызванное климатическими изменениями. Он также поддержал усилия стран по осуществлению глобальных климатических целей, подчеркнув, что их достижение не должно вредить экономическому благосостоянию и развитию.

Еще одной темой, обсуждавшейся на встрече, было цифровое развитие. Глава МЭР отметил ключевую роль искусственного интеллекта в процессе цифровой трансформации и пригласил партнеров РФ "присоединиться к российской инициативе по раскрытию потенциала искусственного интеллекта как инструмента наращивания торгово-инвестиционных связей БРИКС, а также интеграции малого и среднего бизнеса в глобальные стоимостные цепочки", сообщает пресс-служба министерства. Говоря о вопросах торговли и инвестиций, Решетников подчеркнул важность совместных усилий БРИКС по повышению эффективности работы ВТО "как гаранта порядка в глобальной торговой системе".

Совместное коммюнике по итогам встречи министров экономики содержит договоренности о конструктивном взаимодействии для достижения осязаемых результатов на двенадцатой Министерской конференции ВТО, а также о запуске процесса каталогизации мошеннических интернет-порталов для защиты прав потребителей электронной коммерции, говорится в пресс-релизе МЭР.