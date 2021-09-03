Украина собрала рекордный в истории урожай ранних зерновых и зернобобовых

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Украина собрала рекордный за всю историю страны урожай ранних зерновых и зернобобовых культур - 44,8 млн тонн. Об этом сообщило в пятницу министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"Сбор ранних зерновых культур на Украине завершен. На площади 10,2 млн га намолочено 44,8 млн тонн зерна. Урожай является рекордным за всю историю Украины", - сказал министр агрополитики Роман Лещенко, его слова цитирует пресс-служба ведомства.

При этом намолотили 32,8 млн тонн пшеницы, ячменя - 10,94 млн тонн, семян рапса - 2,8 млн тонн, гороха - 0,57 млн тонн. Самая высокая урожайность пшеницы - в Хмельницкой области (65,2 ц/га), ячменя - в Киевской области (57,2 ц/ га), рапса - в Хмельницкой области (35 ц/га). Больше всего намолочено ранних зерновых культур в Одессой области - 4,1 млн тонн. По три миллиона тонн зерна намолочено в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

"Учитывая неурожай на других континентах, конъюнктура мировых цен является благоприятной для аграрной продукции Украины и усиливает роль государства в глобальной продовольственной безопасности. Соответственно, при такой господдержке агросектор в 2021 году может сформировать более половины объема валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП страны", - отметил Лещенко.

Ранее Минагрополитики Украины рассчитывало, что общий урожай зерновых и зернобобовых культур в 2021/2022 сельскохозяйственном году составит 75,8 млн тонн, экспорт - 56 млн тонн. В 2020 году Украина собрала 65,4 млн тонн зерновых.