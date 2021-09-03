"Мир" не вводил особых правил для Wildberries по предоставлению скидок

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Платежная система "Мир" не вводила специальных правил для ретейлера Wildberries, который ввел скидки при оплате покупок через российские платежные системы. Об этом заявил в пятницу генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир") Владимир Комлев в интервью телеканалу РБК на полях Восточного экономического форума.

"У нас специальных правил для Wildberries [нет], мы перед этой акцией ничего такого не создавали, не делали", - сказал он.

При этом Комлев отметил, что доля "Мира" в маркетплейсе после начала акции увеличилась.

16 августа Wildberries снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям "самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться". Скидки предоставляются при оплате картами "Мир", через Систему быстрых платежей и SberPay.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.