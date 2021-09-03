"Озеленение" Дальнего Востока: регион становится пилотным для новой энергетики

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Точка невозврата в переходе к низкоуглеродному будущему и новой энергетике в мире уже пройдена, выразили уверенность многие участники дискуссий второго дня VI Восточного экономического форума. По их мнению, Россия рискует потерять значительную часть своих экспортных доходов, если не найдет новые ниши в зеленой энергетике и не осуществит масштабные прорывные проекты, многие из которых будут впервые запущены на Дальнем Востоке.

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Роль вестников о грядущем энергопереходе, несущем для России существенные риски потери доходов, в этот день взяли на себя банкиры. Глава Сбера Герман Греф, выступая в привычной для себя роли визионера, предрек, что достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году потребует выработки двух третей мировой энергии из возобновляемых источников энергии и будет стоить $140 трлн или 3% мирового ВВП в год. Для России это будет означать падение энергетического экспорта на $179 млрд к 2035 году, а к 2050 - на $192 млрд.

"Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа - на 52%, энергетического угля - на 90%", - отметил Греф.

Да и декарбонизация самой российской экономики обойдется относительно дороже мировой. "При текущем технологическом уровне потребуется в пике до 15 трлн рублей (14-15% нынешнего ВВП страны) ежегодно до 2060 года. В отношении к ВВП это сопоставимо с затратами на сталинскую индустриализацию", - дополнил вице-президент ВЭБ.РФ Андрей Байда.

"Мы достаточно быстро прошли точку, что климатическая повестка нас не касается. Мы северная страна, где потепление идет значительно более быстрыми темпами", - согласился министр экономики РФ Максим Решетников. Как добавил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, потеря ресурсной ренты - главный риск для России при мировом энергопереходе. "Эта рента будет снижаться, хотим мы того или нет", - сказал он.

Навязанные страхи?

В отличие от финансистов и чиновников, представители самой отрасли ТЭК выражают сомнения по поводу перспектив скорейшего наступления "зеленого" будущего и смерти традиционной энергетики. Глава крупнейшей в стране угольной компании СУЭК Степан Солженицын отметил, что во многом Россия копирует европейскую климатическую повестку, тогда как население куда больше обеспокоено проблемами чистой воды и воздуха, обращения с отходами. "И это огромный риск, потому что может случиться следующее: забыли про 95% нашей сегодня актуальной российской повестки и увлеклись климатом", - отметил он.

По мнению главы "Газпром нефти" Александра Дюкова, традиционный и новый энергетический уклад довольно долго будут существовать параллельно. Быстрый переход к новой энергетике, по его словам, невозможен как технологически, так и экономически. "Даже если спрос на нефть начнет снижаться, на рынке углеводородов еще долго можно оставаться более эффективным, чем конкуренты", - подчеркнул он. Не спешил с конкретными сроками и глава "Новатэка" Леонид Михельсон. "Энергопереход когда-нибудь случится", - отметил он.

"Конечно, факторы, которые сейчас ускоряют наше понимание, во многом лежат во внешней повестке", - отметил Максим Решетников. А спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс напомнил, что в Парижское соглашение по климату вступили уже и США, а Китай в начале этого года не только заявил о целях климатической нейтральности к 2060 году, но и успел запустить крупнейшую в мире биржу углеродных единиц. По мнению Чубайса, текущая энергостратегия России не работоспособна, а через 1,5-3 года ее придется пересмотреть.

Сближая позиции

В ходе дискуссий Герман Греф смягчил свои прогнозы, назвав озвученный расчет наиболее пессимистичным сценарием. Снизить беспокойство постарался и замминистра экономического развития Илья Торосов. Он отметил, что министерством на днях завершена подготовка четырех сценариев низкоуглеродного развития, а соответствующая стратегия для страны до 2030 года может быть принята правительством уже до конца года.

По его словам, энергопереход несет не только риски, но и открывает новые ниши в водородной энергетике, где России может занять до 10-15%, а также позволяет укрепить позиции в атомной отрасли. А сами компании ТЭК напоминают, что в химической отрасли нефти, углю и газу ни технически, ни по стоимости пока нет альтернатив, но гибко смотрят на перспективы и готовы ставить более амбициозные цели по декарбонизации. Вопрос лишь в инвестициях.

Выгода для инвесторов

Для привлечения инвесторов в "озеленение" экономики необходимы стимулы. Как отметил Илья Торосов, в правительстве уже находится на рассмотрении таксономия по зеленым финансам, которая позволит привлекать российский и иностранный капитал для инвестиций в энергопереход.

Интерес есть. "Азиатские инвесторы с очень большим позитивом относятся к компаниям, которые переходят к зеленой экономике, к устойчивому развитию. И они понимают, что такие перемены не могут происходить быстро, поэтому та работа, которая сегодня проводится в России, я уверена, встретит большое одобрение со стороны наших инвесторов", - заявила руководитель отдела экологических и устойчивых финансов Гонконгской фондовой биржи (HKEX) Грейс Хуэй.

Предоставить финансирование зеленым проектам готовы и в Новом банке развития (НБР) БРИКС, говорил его президент Лесли Маасдорп. А японский JBIC объявил, что уже изучает возможность присоединения к проектам в области солнечной и ветряной энергетики в сотрудничестве с РФПИ.

Поддержка президента

В дальнейшем поиске и развитии возможностей международной кооперации в области экологически чистых источников энергии важную роль играет Дальний Восток, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. Он напомнил, что на Чукотке уже действует первая атомная теплоэлектростанция, в Бурятии запущена Торейская солнечная электростанция на 90 мегаватт, а в Находке и Амурской области планируется производить метанол в качестве судового топлива следующего поколения. Также Владимир Путин напомнил о том, что Сахалинская область станет площадкой для пилотного проекта по отработке вопросов регулирования выбросов и поглощения парниковых газов.

Открыть новый рынок может строительство Тугурской приливной электростанции в южной части Охотского моря, энергия которой будет использована для производства водорода. Объем требуемых вложений власти оценили в $30 млрд. Этим проектом, как рассказал в ходе форума врио губернатора региона Михаил Дегтярев, уже интересуются инвесторы из Китая.

"Здесь, на Дальнем Востоке, есть возможность создать мощный индустриальный кластер по производству зеленого водорода и аммиака, спрос на которые в течение целых десятилетий будет стабильно расти, особенно здесь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул Владимир Путин.

Северный морской путь

Коридором для экспорта новых видов топлива может стать Северный морской путь - как за счет короткого логистического плеча, так и благодаря безопасности транспортировки. Да и сам СМП может стать полигоном для обкатки решений в сфере новой энергетики. Так, "Газпром нефть" и "Совкомфлотом" договорились сотрудничать при внедрении при перевозках в Арктике альтернативных видов судового топлива: сжиженного природного газа, водорода, аммиака и метанола.

Соседи уже проявляют активный интерес к СМП. Индия выступит партнером России по Северному морскому пути, заверил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Заинтересованы в развитии СМП и в Японии. Президент японской компании Mitsui O.S.K. Lines Такаси Хасимото рассказал, что развитие СМП и поставок по нему энергетических ресурсов из Арктики отвечает национальным интересам Японии. Возможно, идя навстречу зарубежным партнерам, Владимир Путин дал амбициозное поручение организовать возможность уже со следующего года открыть первые регулярные рейсы по перевозке грузов, в том числе контейнеров, по СМП.

Ближе к земле

Однако сохранить экологию и поддержать развитие зеленых технологий на Дальнем Востоке могут и более приземленные проекты. Так, правительство Сахалинской области, ВЭБ.РФ и Росатом подписали соглашение о новом общественном транспорте на газе и электротяге. А Sollers и "Русгидро" запустят в следующем году во Владивостоке каршеринг только на электрических автомобилях.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.