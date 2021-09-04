Парк с имитацией флоры и фауны времен обитания мамонтов появится в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Парк, где появятся экспонаты, имитирующие и воспроизводящие флору и фауну времен обитания мамонтов, планируется создать недалеко от Якутска. Об этом ТАСС сообщила министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы хотим недалеко от Якутска создать парк, который бы имитировал флору и фауну времен обитания мамонтов. Это будет большая реконструкция ландшафта периода позднего плейстоцена (около 12 тыс. лет назад - прим. ТАСС). Мы хотим привести туда бизонов и много якутских лошадей. Немногие знают, что последние - ровесники мамонтов. Прежде всего, это будет большой научный полигон для проведения исследований, точка притяжения науки со всего мира, благодаря археологии и определенной флоре", - рассказала она.

По словам Высоких, в будущем парке создадут аттракционы в виде носорогов и пещерных львов. Она добавила, что на территории, где планируется разместить парк, действительно были найдены археологические находки соответствующего периода.

Собеседница добавила, что в настоящее время разработана концепция парка. В виде инвестиционного проекта планируется его представить в октябре этого года. Она также напомнила, что в Якутии существует заказник "Плейстоценовый парк". "Многие знают об этом парке, в поселке Черский, это у нас Арктическая зона, территория республики. Но там тяжелая транспортная доступность, доехать туда долго и дорого. Поэтому мы берем более близкую, но не менее интересную точку, потому что там действительно есть археологические находки времен плейстоцена, это доказанный факт", - уточнила она.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.