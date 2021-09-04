В Якутии построят 260 тыс. кв. м жилья по программе "Дальневосточный квартал"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Реализация программы "Дальневосточный квартал" в Якутии предполагает возведение 260 тыс. кв. м жилья. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков.

"С самых первых дней, когда эта инициатива возникла у полпреда в ДФО (дальневосточные кварталы - прим. ТАСС) вице-премьера [Юрия] Трутнева, когда мы начали это обсуждать с Минвостокразвития, это было у нас весной этого года, и мы уже два проекта под эту программу на сегодня определили. Это самый крупный проект квартальной застройки в городе Якутске, около 160 тыс. кв. м, беспрецедентный для нашей республики. Он уже стартовал, в мае установили первые сваи и начали его строительство, первые дома будут введены в следующем году. И второй крупный проект квартальной застройки в рамках "Дальневосточного квартала" - это квартал Р в городе Нерюнгри, более 100 тыс. кв. м. Это тоже беспрецедентно большой проект для этого города", - сказал он.

По словам Бычкова, в Якутске до 2024 года в рамках проекта будет построено 65 тыс. кв. м, а остальной объем - до 2027 года.

Что касается Нерюнгри, здесь жилье будет предназначено в первую очередь для новых сотрудников крупных индустриальных инвесторов, которые приезжают в республику для того, чтобы выйти на работу на новые мощности. "Там около 2,5-3 тыс. рабочих мест будет дополнительно, поэтому потребность в жилье очень высокая", - пояснил собеседник агентства, не уточнив сроков реализации проекта.

Программа "Дальневосточный квартал" была анонсирована в 2021 году. Она предусматривает разработку проектов по комплексной застройке городов Дальнего Востока микрорайонами от 50 тыс. кв. м каждый. Предполагается, что строительство будет вестись в рамках преференциальных режимов, что позволит привлечь крупных застройщиков. В программе уже участвуют девять регионов ДФО. Общая площадь строительства по их проектам составляет 2,1 млн кв. м.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.