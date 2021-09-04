В Якутии на инфраструктуру агломераций на "дальневосточных гектарах" нужно 6,5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Обеспечение инфраструктурой на территории компактно расположенных земельных участков, полученных в рамках программы "Дальневосточный гектар" в Якутии, потребует 6,5 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков в субботу в ходе сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Востребована сейчас инфраструктура, потому что если получаешь кусок земли без инфраструктуры, то твои вложения - от нуля до бесконечности. В этой связи мы пошли по дороге создания компактных агломераций, территорий компактного расположения, там, где несколько участков объединяются в некую структуру, и к ним можно подводить в рамках программ различных инфраструктуру - дороги и все остальное. Очень благодарны коллегам из Минвостокразвития, то, что эта программа у нас активно развивается, и мы в рамках единой субсидии плана социально-экономического развития получаем на это средства. И действительно, наверно, это самая востребованная мера поддержки, потому что люди получают возможность доступа и вообще комфортных условий", - сказал Бычков.

Он отметил, что четыре агломерации из 16 уже обеспечены инфраструктурой. "Осталось 12 - поэтому нам бы очень хотелось, чтобы программа продолжала свое действие. И на 6,5 млрд [рублей] еще требуется инфраструктура, тогда мы покроем практически все потребности текущие и будем понимать, что люди, скорее всего, будут добирать га именно в тех местах, где инфраструктура по программе появится", - добавил Бычков.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.