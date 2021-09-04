Росконгресс представил декларацию делового сотрудничества в Большой Евразии на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Фонд Росконгресс в субботу провел презентацию декларации делового сотрудничества в Большой Евразии на полях VI Восточного экономического форума (ВЭФ). Авторы документа отмечают необходимость выработки общей позиции предпринимательского сообщества стран Евразии по ключевым вопросам социально-экономического развития континента в целях осуществления российской инициативы Большого евразийского партнерства.

Мероприятие прошло при участии посла по особым поручениям МИД РФ, старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского, гендиректора Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинга и декана Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андрея Пруцких.

"Мы, представители деловых кругов, руководители компаний и предпринимательских объединений государств Евразии, заявляем, что для создания максимально комфортных условий ведения бизнеса, успешного ведения торговли и осуществления инвестиционных проектов, бесперебойных грузоперевозок, обеспечения наличия сопрягающихся стандартов и технических регламентов, простых и прозрачных таможенных процедур, достижения странами континента целей устойчивого развития необходима единая, взаимосвязанная, гармонично и сбалансированно развивающаяся Большая Евразия. Мы выступаем за наращивание сотрудничества в интересах экономического развития и устойчивого роста на всем евразийском пространстве", - говорится в тексте декларации.

В документе отражена готовность участвующих сторон содействовать формированию общего экономического и цифрового пространства, способствовать развитию инфраструктуры, а также налаживать и укреплять связи между представителями бизнеса различных стран континента. Инициаторы декларации отмечают, что в настоящий момент она открыта для подписания.

"В этой декларации я вижу очень большой потенциал для того, чтобы к ней постепенно присоединялись все новые и новые компании, банки деловые объединения. <…> Такие солидарные усилия государств и бизнеса необходимы для того, чтобы превратить идеи транспортной взаимосвязанности, устойчивого развития в практические действия. Я очень хотел бы, чтобы сегодняшняя презентация подняла большую волну энтузиазма среди деловых объединений, частных компаний, банков, которые хотели бы видеть наш евразийский регион единым, которые были бы готовы публично продемонстрировать свою приверженность идеям единой Большой Евразии и подписать эту декларацию", - сказал Барский.

В свою очередь гендиректор АЕБ отметил, что бизнес является мостом, связывающих западную и восточную части Евразии, а идея единого экономического пространства от Владивостока до Лиссабона обретает интерес в странах Европы. "Ассоциация европейского бизнеса полностью поддерживает цель укрепления деловых контактов через эту инициативу Большой Евразии", - заключил Шиллинг.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.