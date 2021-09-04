Почта России в 2022 году построит на Чукотке логистический хаб

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Почта России в 2022 году завершит строительство логистического центра на Чукотке. Об этом ТАСС сообщил в субботу директор макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин на полях Восточного экономического форума.

"В следующем году мы закончим строительство логистического центра на Чукотке. Это позволит нам модернизировать инфраструктуру в Чукотском автономном округе. Мы рассматриваем вариант строительства логистического центра во Владивостоке, связав его с железнодорожной и аэропортовой инфраструктурой. Будем развивать логистический центр в Хабаровске", - сказал Костин.

Он уточнил, что логистический центр на Чукотке будет включать в себя инфраструктуру для эксплуатации беспилотников. По его словам, это "позволит нам дотянуться до жителей самых отдаленных поселков".

"Первый [логистический центр] на Дальнем Востоке мы запустили [летом этого года] в Хабаровске, такой хаб позволит Почте сократить время обработки грузов, потому что мы имеем прямой доступ к контролируемой зоне аэропорта. Это позволит сократить сроки отправки и получения посылок жителями России. Этот логистический центр позволяет предоставлять для предпринимателей сервис по хранению, обработке и отправке товаров", - разъяснил Костин. Он отметил, что сейчас сроки доставки между крупными городами России составляют не более трех дней, в небольшие населенные пункты - до пяти дней.

"Модернизация и наполнение почтовых отделений востребованными технологическими сервисами - наша ключевая задача на ближайшие годы, и мы продолжим в нее инвестировать. При проведении ремонтов мы учитываем предложения и запросы постоянных посетителей, а также общероссийские стандарты создания доступной среды", - добавил Костин.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.