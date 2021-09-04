Современное деревообрабатывающее производство создадут на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области в субботу на полях VI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке подписало соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию в регионе деревообрабатывающего производства. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта между правительством Сахалинской области и компанией "Евразлес" заключено во Владивостоке. Реализация проекта по созданию на Сахалине масштабного деревообрабатывающего предприятия с глубокой переработкой древесины начнется уже в текущем году", - сказали в пресс-службе.

По информации областных властей, реализация инвестиционного проекта позволит привлечь в экономику региона более 19 млрд рублей, создать 242 новых рабочих места. Заготовка леса в объеме 1,4 млн куб. м в год будет вестись с применением колесной экологически-безопасной сортиментной технологии. Современное лесопильное производство будет выпускать в год до 400 тыс. куб. м бруса и доски. Эти изделия пользуются высоким спросом в сфере индивидуального жилищного строительства. Предприятие будет производить и клееные стройматериалы: CLT панели, а также плиты OSB. Отходы пойдут на изготовление древесно-полимерных композитов, древесного угля, топливных гранул и многого другого. Также "Евразлес" будет заниматься охраной, защитой и воспроизводством лесов.

"На Сахалине и Курилах (Сахалинская область - прим. ТАСС) из года в год растут объемы возведения жилья. Поэтому важно развивать в регионе собственную стройиндустрию. Подписанное соглашение предусматривает создание в Тымовском районе крупного предприятия, которое будет выпускать строительные материалы. От этого выиграют жители области, которые нуждаются в качественном и доступном жилье", - приводит пресс-служба слова главы правительства Сахалинской области Алексея Белика.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.