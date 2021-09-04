RFP group готовится к выходу на рынки Японии с иностранным инвестором

ХАБАРОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Лесопромышленный холдинг RFP group ("РФП групп") в Хабаровском крае планирует развитие существующих и создание новых лесоперерабатывающих производств с ориентацией на рынок Японии и при участии стратегического инвестора из этой страны. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора по развитию холдинга Роман Романовский во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Традиционно нашими целевыми рынками являлись Китай, Южная Корея и Япония. Из них рынком самых сложных и дорогих продуктов является, конечно, Япония. На этот рынок сложно выйти самостоятельно. Привлечение в акционерный капитал компании стратегического индустриального партнера из Японии решает этот вопрос. В настоящее время сделка со стратегическим инвестором из Японии находится на стадии согласования с российскими контролирующими органами", - сказал Романовский.

Во время встречи модераторов сессий ВЭФ с президентом РФ Владимиром Путиным сообщалось, что речь идет о японском концерне IIDA GROUP. По словам Романовского, вхождение в капитал японского инвестора откроет для холдинга перспективы развития продуктов глубокой переработки древесины. "Из пиломатериалов в планах делать сухие, строганые готовые компоненты для домостроения, в том числе клееные, из шпона, который мы сегодня производим, перейти к производству LVL-балок. Также в планах расширять производство пеллет - надо научиться делать этот продукт не только из отходов лесопереработки (опилки и щепа), но и из отходов лесозаготовки, из низкосортной, балансовой и дровяной древесины", - сказал Романовский, добавив, что это потребует применения новой операционной модели работы, которая в России еще никем не используется.

По словам собеседника агентства, холдинг согласовал с инвестором стратегию развития, целевую финансовую модель, подписаны основополагающие договоры.

RFP Group - крупный лесопромышленный холдинг на Дальнем Востоке, объединяет группу технологически связанных компаний полного цикла: заготовка древесины, переработка и доставка продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Предприятия холдинга работают в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.