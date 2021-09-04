Якутии предложили возможность переработки сгоревшего леса южнокорейскими компаниями

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Якутия получила предложение рассмотреть возможность переработки сгоревшего леса южнокорейскими компаниями в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил в субботу журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

"Страна, с которой у Якутии всегда были традиционно хорошие связи, - в последние годы немного темп сотрудничества снизился, мы намерены его возобновить, - это Корея. Корейцы сделали нам ряд предложений. Они предложили нам рассмотреть возможность, чтобы южнокорейские компании в районах, где сгорел лес, который сейчас уже свалился, могли бы его перерабатывать на пеллеты, которые бы использовало и местное население, и могли бы рассмотреть возможность экспорта", - сказал Николаев.

Он добавил, что это интересная тема с точки зрения восстановления лесов и занятости местного населения.

Свыше 500 пожаров на крупных площадях потушили в Якутии за лесопожарный сезон этого года. Спасено от прямой угрозы огня 46 населенных пунктов в 16 районах республики.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.