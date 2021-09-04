Делегация Бурятии заключила на ВЭФ соглашения на сумму более 6,5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Делегация Республики Бурятия заключила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашения на сумму более 6,5 млрд рублей. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Instagram глава региона Алексей Цыденов.

"Подписаны соглашения - от развития туротрасли до добычи полезных ископаемых на общую сумму более 6,5 млрд рублей", - сообщил Цыденов.

Это соглашение с компанией "Славное море" о строительстве в поселке Выдрино гостиницы и создании портовой инфраструктуры на Байкале, с компанией "Курорты Бурятии" - о развитии инфраструктуры курорта "Горячинск". Подписано соглашение с туроператором TUI и Ростуризмом о запуске четвертой чартерной программы на Байкал, еще одно соглашение - с фондом "Стратегия будущего" и АО "Газпромбанк" - о строительстве двух больших школ по концессионной схеме.

С добывающей компанией "Друза" заключено соглашение о добыче флюорита на Наранском месторождении в Селенгинском районе Бурятии. Достигнута также договоренность о том, что МЧС РФ приобретет у Улан-Удэнского авиазавода четыре арктических вертолета Ми-8АМТШ-ВА. Кроме того, подписано соглашение с компанией "ПИК" о создании современного "дальневосточного" квартала на территории Улан-Удэ.

Как пояснил в интервью ТАСС глава Бурятии, в настоящее время в центре Улан-Удэ стоят деревянные бараки, старые двухэтажные деревянные дома. "Это не украшает город, более того, часть жилья там признана аварийной, остальная так или иначе близка к этому. Поэтому вопрос надо решать, - сказал Цыденов. - Проект по развитию центра города есть, есть проекты на новых площадках - будут появляться целые микрорайоны, по всем направлениям работаем".

Цыденов подчеркнул, что на таком форуме, как ВЭФ, вопросы решаются быстрее, заключаются соглашения, "которые в обычной жизни могли бы не состояться вообще". "Здесь большая концентрация людей, принимающих решения: инвесторы, представители бизнеса, госорганов. Форум всегда является стимулом быстрее решить вопросы, которые обычно решаются долго, к началу ВЭФ все пытаются договориться, идут на компромиссы", - отметил глава республики.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоялись Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.