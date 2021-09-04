Кабмин внесет в Думу проект о разграничении понятий "таунхаус" и "многоквартирный дом"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Проект поправок, разграничивающих в законодательстве понятия "дом блокированной застройки" (таунхаус) и "многоквартирный дом", будет внесен в Госдуму. Об этом сообщается в субботу на сайте правительства РФ по итогам состоявшегося 3 сентября заседания кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в решении кабмина.

Законопроектом предусматривается введение понятия "дом блокированной застройки" в Градостроительный кодекс РФ и понятия "многоквартирный дом" в Жилищный кодекс РФ. "При этом определяется, что дом блокированной застройки является видом жилого дома", - говорится в материалах правительства. Аналогичные изменения будут внесены и в ряд федеральных законов. Как отметили в кабмине, "принятие законопроекта позволит устранить правовой пробел в законодательстве в части разграничения понятий "дом блокированной застройки" и "многоквартирный дом".

Блокированная застройка представляет собой жилой дом, имеющий одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами. У застройки такого типа должно быть не более трех этажей при общем количестве совмещенных домов не более десяти. Каждый из домов-блоков должен предназначаться для проживания одной семьи и иметь общую стену без проемов с соседними домами.

На российском рынке загородной недвижимости данный тип застройки называется "таунхаус".