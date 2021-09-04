{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Восточный экономический форум

Особый налоговый режим на Курилах планируется ввести до конца 2021 года

Власти Сахалинской области также не намерены регулировать национальный состав работников при реализации инвестпроектов, так как у "разных людей есть разные компетенции"

ТАСС, 4 сентября. Налоговый режим, предполагающий набор льгот и стимулов для бизнеса, планируется создать до конца 2021 года. Об этом телеканалу РБК сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Особый налоговый режим мы на Курилах должны ввести до наступления следующего года. Надеюсь, до конца 2021 года мы эту работу проведем. Первые очевидные кандидаты на новые проекты - это рыбная отрасль, для переработки рыбы. Это минтай, сайра, краб, производство филе, производство консервов. Возможно, даже более технологичные проекты - производство омега-3, фармсубстанций, переработка печени краба. Второе, это, безусловно, туризм", - сказал Чекунков.

В отношении условий для зарубежных компаний министр сказал, что "должен быть хороший симбиоз" с российскими инвесторами. "[Необходимо] кооперироваться и приглашать партнеров", - сказал Чекунков. Власти также не намерены регулировать национальный состав работников при реализации инвестпроектов, так как у "разных людей есть разные компетенции".

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса, включая освобождение от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок. При этом Путин подчеркнул, что речь идет о компаниях, которые реально работают в регионе - строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для них также будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% на 10 лет. Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны, в рамках которой не будет взиматься НДС.

Путин отметил, что не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских, смогут воспользоваться налоговыми, таможенными и административными льготами на Курилах.

Теги
РоссияСахалинская областьЧекунков, Алексей ОлеговичВосточный экономический форум
Бразилия приостановила экспорт говядины в Китай из-за коровьего бешенства
Об обнаружении коровьего бешенства на мясоперерабатывающих предприятиях оповещена всемирная организация по охране здоровья животных
Читать полностью