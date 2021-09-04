Особый налоговый режим на Курилах планируется ввести до конца 2021 года

ТАСС, 4 сентября. Налоговый режим, предполагающий набор льгот и стимулов для бизнеса, планируется создать до конца 2021 года. Об этом телеканалу РБК сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Особый налоговый режим мы на Курилах должны ввести до наступления следующего года. Надеюсь, до конца 2021 года мы эту работу проведем. Первые очевидные кандидаты на новые проекты - это рыбная отрасль, для переработки рыбы. Это минтай, сайра, краб, производство филе, производство консервов. Возможно, даже более технологичные проекты - производство омега-3, фармсубстанций, переработка печени краба. Второе, это, безусловно, туризм", - сказал Чекунков.

В отношении условий для зарубежных компаний министр сказал, что "должен быть хороший симбиоз" с российскими инвесторами. "[Необходимо] кооперироваться и приглашать партнеров", - сказал Чекунков. Власти также не намерены регулировать национальный состав работников при реализации инвестпроектов, так как у "разных людей есть разные компетенции".

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса, включая освобождение от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок. При этом Путин подчеркнул, что речь идет о компаниях, которые реально работают в регионе - строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для них также будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% на 10 лет. Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны, в рамках которой не будет взиматься НДС.

Путин отметил, что не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских, смогут воспользоваться налоговыми, таможенными и административными льготами на Курилах.