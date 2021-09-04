СМИ: Трамп близок к заключению сделки по продаже своей гостиницы в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп близок к заключению сделки о продаже прав аренды принадлежащей ему гостиницы Trump International Hotel, расположенной в центре Вашингтона. Об этом сообщил в субботу информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, компания Trump Organization, принадлежащая семье бывшего главы государства, намерена продать права аренды девелоперской компании, которая, в свою очередь, начнет переговоры с гостиничными компаниями, и они уже будут распоряжаться недвижимостью и заниматься ее ребрендингом. Детали условий сделки пока неизвестны, но представители Трампа ведут переговоры с крупными гостиничными сетями и инвесторами.

В ноябре 2020 года компания экс-президента приостановила на неопределенный срок попытки продажи прав аренды в связи с отсутствием желающих вложить в это запрошенные $500 млн.

Гостиница, отмечает портал, понесла в последнее время финансовые убытки как из-за пандемии нового коронавируса, так и в связи с тем, что бренд связан с именем бывшего главы государства, у политики которого было много противников. Так, многие представители либеральной общественности, бизнеса, а также иностранные клиенты по идейным соображениям отказываются останавливаться в вашингтонской гостинице, связанной с именем экс-хозяина Белого дома.

Под Trump International Hotel было переоборудовано за $210 млн построенное более 120 лет назад здание почты, расположенное на центральном вашингтонском бульваре. Здание находится в собственности федерального правительства и сдано в долгосрочную аренду Trump Organization, которая обязалась выплачивать ежегодно по $3 млн в течение 60 лет.