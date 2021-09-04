На Ямале открылась самая крупная в округе развязка

ТАСС, 4 сентября. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) запустили движение по самой большой в регионе развязке "Солнечной" в Новом Уренгое. Строительство длилось два года, сообщил в своем Instagram-аккаунте в субботу губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Самый главный подарок городу - запуск движения по развязке "Солнечной". Ее построили всего за два года. На площадке работали 500 человек и 80 машин спецтехники. Стройка останавливалась только в самые сильные морозы, но это не помешало нам сдать ее на два месяца раньше срока", - написал он.

По словам главы округа, "Солнечная" - самая крупная на Ямале развязка, которая уже сейчас позволит разгрузить движение в час пик, а после запуска Северного широтного хода (СШХ) - "избежать транспортного коллапса".

Открытие развязки состоялось в День города в Новом Уренгое.