Times: советник принца Чарльза помог саудовскому бизнесмену получить орден за $2,1 млн

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Предприниматель из Саудовской Аравии Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз получил орден Британской империи в обмен на пожертвования в размере 1,5 млн фунтов стерлингов (около $2,1 млн по текущему курсу). Как сообщила в субботу вечером на своем сайте газета Sunday Times, ключевую роль в этом мог сыграть ближайший член окружения наследника британского престола принца Чарльза Майкл Фосетт.

Ранее Фосетт исполнял обязанности камердинера принца, а в последние годы занимал пост исполнительного директора благотворительного фонда Его Высочества. Как сообщает Times, из-за начинающегося скандала он временно покинул эту должность, а фонд начал внутреннее расследование, "крайне серьезно восприняв прозвучавшие обвинения".

Ссылаясь на электронную переписку, попавшую в распоряжение издания, авторы статьи сообщают, что бен Махфуз с 2011 года пытался получить британский паспорт и обзавестись почетным титулом, чтобы облегчить эту задачу. Как следует из текстов писем, Фосетт обещал, что бизнесмен сможет стать офицером ордена Британской империи (четвертая по значению из пяти степеней главной государственной награды Великобритании) в обмен на щедрые пожертвования. Сообщается, что бизнесмен перевел более 1,5 млн фунтов на ремонт двух исторических зданий, которые принц Чарльз использует в качестве резиденций, а также другие проекты фонда Его Высочества. Сообщается, что представить бен Махфуза к награде по рекомендации советников принца помогали МИД Великобритании и посольство королевства в Эр-Рияде.

В 2016 году бен Махфуз стал почетным командором ордена Британской империи. Это третья степень награды, еще не дающая права на рыцарский титул. В Букингемском дворце в ходе частной церемонии он получил награду из рук принца Чарльза. Она была присвоена ему королевой Елизаветой II "за заслуги перед благотворительными организациями Соединенного Королевства". Times не сообщает, получал ли Фосетт или другие члены окружения принца денежное вознаграждение за свои услуги, однако издание указывает, что подобная практика могла существовать в других случаях, когда меценаты, жертвовавшие в фонд принца, платили "посредникам" за возможность побывать в гостях у сына королевы.

Представители бен Махфуза отрицают, что он вел переговоры о покупке титула и настаивают на том, что он - известный филантроп и жертвует деньги различным организациям.