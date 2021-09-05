Дербентский завод игристых вин в сентябре откроет новую линию по производству шампанского

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Новую линию по розливу шампанского планируют открыть в Дербентском заводе игристых вин (ОАО "ДЗИВ") в конце сентября. Ее мощность будет составлять до 15 млн бутылок в год, сказал в воскресенье генеральный директор предприятия Магомед Садулаев.

"В конце месяца мы дополнительно открываем новую линию по розливу шампанского вина. Объемы составят до 15 млн бутылок в год", - сказал он.

Сейчас, по его словам, первая линия завода производит до 13 млн бутылок игристого вина в год. Всего в планах компании увеличить объемы производства примерно до 40-45 млн в год за счет расширения территории по выращиванию винограда до 3 тыс. га. Общая стоимость инвестиций для запуска второй линии - около 400 млн, сказал Садулаев.

Дербентский завод игристых вин основан в конце XIX века, в настоящее время является одним из крупнейших в РФ производителей шампанского. Предприятие выпускает натуральные вина из сортов винограда шардоне, алиготе, каберне-совиньон и других. По данным Минсельхозпрода Дагестана, в 2017 году предприятие одним из первых в России получило лицензию на производство вин с защищенным наименованием места происхождения.