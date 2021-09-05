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Песков: развитие Дальнего Востока останется приоритетом для президента и правительства

Президент РФ Владимир Путин принял очное участие в работе VI Восточного экономического форума, который прошел 2-4 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти РФ и впредь намерены уделять особое внимание развитию Дальнего Востока, это абсолютный приоритет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Абсолютная константа всех приоритетов президента и правительства - это Дальний Восток. Это так и будет дальше", - заверил Песков.

Президент РФ Владимир Путин принял очное участие в работе VI Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. На всем протяжении форума речь шла о том, что реализация огромного потенциала развития Дальнего Востока невозможна без привлечения в регион населения, особенно студентов, молодых предпринимателей, исследователей и ученых. Поиску путей решения этой проблемы была посвящена обширная часть программы и всего форума, и его завершающего дня.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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