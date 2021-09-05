В порту Янпу на Хайнане создадут международный транспортный узел контейнерных перевозок

ХАЙКОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Район Янпу южной китайской провинции Хайнань к 2025 году должен стать крупным международным портовым узлом для контейнерных перевозок. Соответствующая задача поставлена в одном из принятых правительством КНР документов, который касается построения нового западного сухопутно-морского пути.

Контейнерный оборот порта Янпу к середине 2021 года достиг 565 тыс. TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера), что на 56,7% превысило показатель за январь - июнь 2020 года. В данном порту также была налажена система регистрации контейнерных судов из-за рубежа, повышена и эффективность работы центра по заправке судов хранящимся на таможенных складах топливом.

Принятый Госкомитетом по делам развития и реформ КНР документ предусматривает совершенствование работы порта и его водных путей, улучшение системы погрузки и разгрузки, а также наращивание потенциала порта в качестве международного перевалочного контейнерного пункта. Проектом также предусмотрено расширение и строительство отдельных причалов порта и создание комплексной инфраструктуры для подвоза грузов, в том числе по железнодорожным путям.

Янпу находится на территории города Даньчжоу (северо-запад острова), административно напрямую подчиняясь властям провинции. Он обеспечивает порядка 45% внешнего товарооборота Хайнаня и около 20% привлекаемых провинцией иностранных инвестиций. Эта портовая зона особого экономического развития играет важную роль в развитии транспортной сети Китая: в соответствии с планом правительства КНР, к 2035 году Янпу превратится в ключевой пункт распределения потока грузов из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году он станет транспортным узлом регионального значения, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров.

По официальной статистике, в 2020 году преимущественно благодаря Янпу остров предоставил 103 тыс. тонн беспошлинного топлива для заправки более 160 крупных китайских и иностранных судов.