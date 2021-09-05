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AFP: TotalEnergies инвестирует $27 млрд в энергетику Ирака

По словам министра нефти Ирака Ихсана Абдель Джабера, это самая крупная инвестиция западной компании в страну

ТАСС, 5 сентября. Французская корпорация TotalEnergies и правительство Ирака подписали соглашение на $27 млрд по инвестированию в добычу нефти и газа, а также развитие солнечной энергетики Ирака. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse со ссылкой на заявление министра нефти Ирака Ихсана Абдель Джабера.

"Это самая крупная инвестиция западной компании в Ирак", - сообщил министр. TotalEnergies отказалась от комментариев и не подтвердила сумму сделки.

По данным источника агентства, контракт, подписанный с TotalEnergies, охватывает четыре проекта: по доставке морской воды на нефтяные месторождения, по установке солнечных батарей на юге страны, а также два проекта по добыче и эксплуатации газа.

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что стороны могут до воскресенья объявить о подписании соглашения по добыче нефти и газа. По информации источников агентства, планировалось, что TotalEnergies инвестирует в крупное нефтяное месторождение в провинции Басра, исследует источники природного газа в других местностях Ирака, а также построит крупную солнечную электростанцию мощностью 1000 мегаватт.

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