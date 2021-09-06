"Ъ": Транснефть предложила ужесточить требования к качеству сдаваемой нефти

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Глава "Транснефти" Николай Токарев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой поручить Минэнерго принять во внимание предложения компании по усилению требований к качеству сдаваемого нефтяниками сырья. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо.

По данным издания, глава "Транснефти" Николай Токарев в письме Михаилу Мишустину предложил ужесточить требования по обеспечению безопасности пунктов сдачи-приема нефти. В частности, Токарев попросил наделить "Транснефть" правом проводить внеплановые проверки с отбором качества нефти, установить систему видеонаблюдения за персоналом в пунктах, а также организовать системы оповещения. Для этого компания попросила предоставить ей право получать в непрерывном режиме данные об учетных операциях и параметрах качества нефти.

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин подтвердил "Коммерсанту" факт направления письма. В Минэнерго и нефтекампаниях комментариев не дали. Источники "Коммерсанта" отметили, что премьер-министр поручил вице-премьеру Александру Новаку проработать предложения "Транснефти", а тот перенаправил вопрос в Минэнерго.