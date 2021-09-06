ФАС заподозрила "Магнит" и "Пятерочку" в монопольно высоких ценах на овощи в Рязани

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Рязанское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ретейлеров "Магнит" и "Пятерочка" по подозрению в установлении монопольно высоких цен на овощи в Рязанское области, сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора.

"Рязанское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") и ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") по признакам установления монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что региональное управление ФАС провело в августе 2021 года оценку обоснованности повышения цен на социально значимые продовольственные товары в крупнейших торговых сетях региона в соответствии с поручением ФАС России.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что, реализуя летом 2021 года товары плодово-овощной группы (картофель, лук, капуста, морковь), "Магнит" и "Пятерочка" устанавливали существенную торговую наценку к ценам закупки - свыше 50%. В ряде случаев наценка превышала 100%", - добавили в пресс-службе ФАС.

В регуляторе напомнили, что при подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компаниям грозят штрафы.