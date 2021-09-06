ONGC Videsh и Petronet LNG могут купить 9,9% в "Арктик СПГ - 2" у "Новатэка"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Индийские компании ONGC Videsh Limited и Petronet LNG Limited рассматривают возможность покупки 9,9% в "Арктик СПГ - 2" у "Новатэка". Об этом журналистам сообщил источник в индийской делегации, посещавшей Москву в начале сентября. Делегацию возглавлял министр нефти и природного газа, министр строительства и городского хозяйства Индии Хардип Сингх Пури.

"Мы обсуждаем вхождение в проект "Арктик СПГ - 2", оцениваем его сейчас", - сказал вовлеченный в переговоры представитель делегации, пожелавший остаться неизвестным. Если покупка состоится, владеть долей будет консорциум, состоящий из ONGC Videsh Limited и Petronet LNG Limited, сообщил представитель.

Сам министр сообщил журналистам, что этот проект обсуждался. "С "Новатэк" мы обсуждаем все, все опции находятся на столе", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов о возможном вхождении индийских компаний в "Арктик СПГ - 2". По его словам, обсуждался и проект "Восток ойл" "Роснефти". "Я уверен в будущие месяцы все это приведет к дальнейшему укреплению отношений России и Индии, в особенности - в энергетическом секторе", сказал министр Пури на брифинге в воскресенье вечером.

"В ходе визита я встретился со всеми основными компаниями энергетического сектора - с главами "Роснефти", "Новатэка", "Газпром Нефти" и "Сибура", - сказал он.

Министр Пури находился с пятидневным визитом в России, побывав в Москве, Владивостоке и на Сахалине. Министр также посетил Восточный экономический форум и судостроительную верфь "Звезда".

О проекте

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно. Помимо "Новатэка" (60%), участниками проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).