"Полюс" пока не видит новых проектов по добыче меди и платиноидов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Золотодобытчик "Полюс" пока не нашел для себя новых проектов по добыче меди и металлов платиновой группы. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил ТАСС генеральный директор компании Павел Грачев.

"Каких-то новых объектов мы пока для себя не идентифицируем. Но остаемся открытыми к изучению. Я не думаю, что медь и металлы платиновой группы займут существенную долю в нашем объеме производства и выручке", - сказал Грачев.

Компания ранее сообщала, что не исключает вхождения в проекты по добыче меди и металлов платиновой группы при подходящих условиях, при том, что производство золота остается главным приоритетом для "Полюса".

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).

Генлицензия на экспорт золота

Грачев рассказал, что "Полюс" получил генеральную лицензию на экспорт золота в 2020 году, но не использует ее.

"Мы изучили возможности прямых поставок с рядом потенциальных покупателей. Но дальше не продвинулись по той причине, что в этом нет необходимости. Текущие условия взаимодействия с банками нас полностью устраивают. И до тех пор, пока эта опция сохраняется и ценовые условия находятся в рамках текущих формул, мы продолжим поставки российским банкам", - заявил Грачев.

Правительство РФ разрешило Министерству промышленности и торговли выдавать производителям генеральные лицензии на экспорт аффинированного золота в апреле 2020 года.

Ранее генеральные лицензии на экспорт выдавались только банкам, получившим соответствующую лицензию ЦБ. Компании и аффинажные заводы могли экспортировать золото на основании разовых лицензий, выдаваемых на контракт с конкретным иностранным контрагентом.