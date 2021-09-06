"Фосагро" может разместить еврооблигации на $500 млн на 5-7 лет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Производитель удобрений "Фосагро" может разместить еврооблигации на $500 млн сроком на 5-7 лет, сообщил ТАСС источник, близкий к банкам - организаторам размещения.

По его словам, компания во вторник начинает встречи с инвесторами.

В июне замгендиректора по финансам и международным проектам "Фосагро" Александр Шарабайко заявлял ТАСС, что компания до ноября 2021 года может принять решение о размещении еврооблигаций на $500 млн для рефинансирования задолженности объемом $350 млн.