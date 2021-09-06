Новый причал во Владивостоке для грузов построят не позже марта 2026 года

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Новый причал для проекта Восточного транспортно-логистического узла, который Fesco планирует построить во "Владивостокском морском торговом порту", будет готов не позже марта 2026 года. Об этом сообщил журналистам президент транспортной группы Аркадий Коростелев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Инвестиции считаем. Проект готовим, но сроки уже есть. Март 2026 года - крайний срок, когда мы должны его построить. Это будет полностью выносной в море причал, поскольку нам уже в порту, к сожалению, расти некуда", - сказал он.

Ранее в ходе форума Fesco и "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом") заключили соглашение о реализации этого проекта.

"Уже сейчас создается рабочая группа, и мы приступим к проектированию до конца этого года. Мы будем стараться ускорить все процессы", - добавил Коростелев.

Вопрос финансирования и форма сотрудничества с "Росатомом" прорабатывается, заключил он.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. единиц. Флот Группы включает 18 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.