Продажи легковых авто и LCV в РФ в августе упали на 17%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в августе 2021 г. упали на 17% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 114,13 тыс. штук. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

"В августе мы наблюдаем значительное снижение продаж автомобилей: -17% (114 130 легковых и легких коммерческих автомобилей) по сравнению с августом 2020 года", - отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцел.

В январе - августе текущего года в РФ продано 1 млн 68 тыс. автомобилей, что на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошедшего года.

При этом АЕБ пока оставило без изменений свой прогноз роста продаж по итогам всего года на 9,8%, но планирует пересмотреть его после третьего квартала из-за текущих проблем с нехваткой электронных компонентов для выпуска автомобилей. "Хотя спрос остается стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж. Поскольку никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, мы ожидаем нестабильность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяц", - отметил Томас Штэрцел.

Также в ассоциации сообщили, что не видят признаков решения проблемы с нехваткой электронных компонентов для выпуска автомобилей, что ведет к нестабильности продаж и дальнейшему сокращению рынка.

"Хотя спрос остается стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж. Поскольку никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, мы ожидаем нестабильность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяц", - отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцел.

Лидеры авторынка

По данным АЕБ, лидером среди автопроизводителей на российском рынке в январе - августе традиционно остается "Автоваз", продажи которого в годовом выражении выросли на 31%, до 251,66 тыс. авто, а в августе упали на 32%, до 19,43 тыс. шт. Ранее "Автоваз" неоднократно приостанавливал выпуск некоторых моделей авто. Кроме того, с 26 июля по 15 августа на предприятии прошел корпоративный отпуск, после которого частичные приостановки производства некоторых моделей в связи с недопоставками электронных комплектующих продолжились.

На втором месте - южнокорейская компания Kia, продажи которой за январь - август прибавили 20%, до 142,7 тыс. машин, но в августе упали на 13%, до 17,28 тыс. шт. Замыкает тройку лидеров компания Hyundai, увеличившая продажи в первые восемь месяцев на 24%, до 118,56 тыс. авто, а в августе снизившая продажи на 19%, до 14,1 тыс. шт.

Следом идут компания Renault, показавшая снижение продаж в августе на 11%, до 9,7 тыс. шт. (в январе - августе - рост на 23%, до 90,99 тыс. шт.), и Toyota, продажи которой в августе снизились на 4% - до 6,85 тыс. авто (в январе - августе - рост на 6%, до 61,41 тыс. шт.).

При этом на первое место в пятерке самых популярных моделей на российском рынке в августе вышла Lada Vesta (продано 6 тыс. 882 шт., что на 19,2% меньше, чем в августе 2019 г.). Вторая по популярности модель в России - Kia Rio - продано 6 тыс. 195 шт. (-19,1%). Третье место у Hyundai Creta - продано 5 тыс. 502 шт. (-27,9%). Lada Granta на четвертом месте - 5 тыс. 502 шт. (-47,8%). На пятом Hyundai Solaris, прождано 4 тыс. 449 шт. (-9,9%).

Также существенное падение продаж в августе наблюдается у таких известных моделей как Volkswagen Polo - 2 тыс. 747 шт. (-63%); Skoda Rapid - 2 тыс. 326 (-48%); Renault Logan - 1 тыс. 730 (-36,8%).