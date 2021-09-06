Мишустин напомнил про адресный подход к охране труда с марта 2022 года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что с 1 марта 2022 года в рамках обновленного подхода к охране труда будут учитываться риски, возникающие на конкретном рабочем месте, а не только в рамках профессии или должности.

"Они [новые нормы] закрепляют риск-ориентированный подход к управлению в сфере охраны труда, чтобы был защищен каждый работник. Теперь будут учитываться именно те риски, которые возникают на конкретном рабочем месте, а не только в рамках профессии или должности. И работодатель будет обязан не просто отчитаться о выполнении предписанных процедур, а на практике изучить реальные риски, с которыми сталкивается сотрудник, и обеспечить защиту от них, предоставить все необходимые средства безопасности. Это и есть адресный подход в охране труда", - сказал Мишустин в приветственном слове участникам "Всероссийской недели охраны труда - 2021".

Он напомнил, что в пандемию правительство принимало меры для того, чтобы сохранить рабочие места, уровень доходов граждан, поддержать бизнес. Это делалось, отметил премьер-министр, чтобы ни один человек не потерял стабильный трудовой доход, снижались страховые взносы, предоставлялись льготные кредиты на зарплаты, была расширена линейка мер соцподдержки.

По словам главы кабмина, поправки в Трудовой кодекс понадобились, в том числе, потому что многие предприятия перешли на дистанционную работу, и в этих условиях также необходимо защищать права работников. "Несмотря на серьезные, но все же временные трудности, мы продолжали вести системную стратегическую работу, совершенствовать законодательство, в том числе по обновлению раздела Трудового кодекса, посвященного охране труда. Это была долгая и кропотливая работа. Каждый пункт тщательно и детально выверялся с привлечением профсоюзов, работодателей. При этом учитывались и те успешные практики, которые уже используют самые ответственные компании", - заметил Мишустин.

Он добавил, что в прошлом году Всероссийская неделя охраны труда не состоялась из-за пандемии, но в этот раз мероприятие удалось организовать, в том числе благодаря появлению "эффективных и безопасных вакцин". Глава кабмина выразил надежду, что в рамках Всероссийской недели охраны труда получится "в конструктивном диалоге обсудить все накопившиеся вопросы и проблемы, выработать новые идеи, предложения, в том числе учитывая распространение опасного вируса".