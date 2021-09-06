Работы по вывозу топлива с первых энергоблоков Белоярской АЭС продолжатся после 2025 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Белоярская АЭС в Свердловской области продолжит работы по вывозу отработавшего ядерного топлива с первых энергоблоков станции, АМБ-100 и АМБ-200, после 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Белоярской АЭС в понедельник в ответ на запрос ТАСС.

"Работы по вывозу оставшегося отработавшего ядерного топлива реакторов АМБ с 1 очереди будут выполняться после завершения строительства отделения по переработке, резке и пеналированию на ФГУП "ПО "Маяк". Ожидаемый срок - после 2025 года", - говорится в сообщении.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.