Регионам подготовят методику применения больших данных для учета турпотоков

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Типовую методику использования больших данных для учета туристических потоков подготовят для регионов, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Такое решение было принято на совещании, которое провел вице-премьер. В совещании также приняли участие руководитель Росстата Павел Малков, представители Ростуризма, корпорации "Туризм.рф", Аналитического центра при правительстве РФ, а также вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.

"Стратегия сбора данных будет строиться на принципах максимальной глубины и погруженности, а использование более точных данных позволит прогнозировать турпотоки и принимать своевременные управленческие решения, в том числе губернаторами на местах. Совершенствование статистики туризма должно сопровождаться радикальным снижением нагрузки на бизнес", - уточнили в аппарате Чернышенко.

Вице-премьер также обозначил проблематику по сбору и анализу данных туротрасли. "Мы запустили актуальный и важный для граждан страны национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Для эффективного использования его инструментов и в целом управления туристической отраслью нам необходимо отрегулировать механизм сбора и анализа данных. Особо отмечу потребность в данных о туристических потоках в разрезе регионов. Система сбора информации должна отвечать вызовам времени и соответствовать трендам развития туристического бизнеса", - пояснил он.

Руководитель Росстата Павел Малков также отметил, что Росстат видит запрос на модернизацию статистики туризма. "Необходимы новые показатели и, конечно, новый уровень оперативности. Главным вызовом сегодня является методологическая разобщенность в туристической отрасли. Во многих регионах пытаются считать туристические потоки, но делают зачастую это по-своему", - уточнил он.

Поддержал такую позицию и вице-президент "Опоры России", руководитель комитета по туризму Алексей Кожевников. Он подчеркнул, что далеко не все показатели статистики туризма позволяют оценивать реальное состояние отрасли. В частности, до сих пор не рассчитываются рентабельность бизнеса, доходность на номер и ряд других.

Что еще обсуждалось на совещании

Также Малков рассказал о введении новых показателей статистики туризма, позволяющих точнее оценивать туристические потоки в стране. "Мы начали использовать все возможности при расчете показателей в области статистики туризма. Начали с административных источников данных, включили вопросы, связанные с туристической деятельностью, в традиционное для Росстата ежеквартальное обследование условий жизни, в рамках которого охватывается порядка 50 тыс. домохозяйств. Это позволит со следующего года оценивать в ежемесячном режиме туристические потоки, а в ежегодном режиме - вклад туризма в экономику региона. От Росстата и властей в целом, ждут оперативности. Бизнес хочет видеть данные, пригодные для принятия решений", - пояснил он.

Как было отмечено участниками совещания, важным шагом станет учет деятельности владельцев небольших частных гостиниц или апартаментов, так называемых индивидуальных средств размещения. С 2022 года появится возможность их оценивать, как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

Говоря о больших данных, Малков отметил, что уже подготовлен пилотный алгоритм использования данных мобильных операторов, который позволит в дальнейшем оценить ряд важных параметров, а именно: определить средний чек, учесть ненаблюдаемый туризм, составить портрет туриста.